سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك cib

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الأربعاء نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي، اليوم، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر وفق الموقع الرسمي للبنك، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية المختلفة وفق تحديث الأسعار على المواقع الإلكترونية الرسمية على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، بنحو 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.