ورشة حوار لمناقشة مشكلات إدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

نظم المكتب الاستشاري للمخلفات الصلبة بالتعاون مع إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، ورشة حوار مجتمعي بشأن منظومة إدارة المخلفات، وشركات القطاع الخاص والمتعهدين والجمعيات الأهلية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة ومراجعة الوضع الحالي لإدارة المخلفات الصلبة ووضع استراتيجية لتنظيم حملات توعية على جميع المستويات بالمحافظة بدءا من المواطن وحتى الشركات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور أحمد داود، استشاري المخلفات الصلبة والاستدامة «كيونكس مصر»، والمهندسة منيرة يزيد، استشاري المخلفات الصلبة، وصفوت سليمان، استشاري المخلفات الصلبة للبرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ، ومحمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، وعد من نواب النظافة بمراكز ومدن المحافظة.

مناقشة أنشطة التوعية والتواصل مع شركات القطاع الخاص

وتضمنت ورشة الحوار المجتمعي مناقشة ومراجعة الوضع الحالي لأنشطة التوعية والتواصل والحوار المفتوح مع شركات القطاع الخاص والجمهور، هادفة إلى زيادة التنسيق بين أصحاب المصلحة والتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص ،لوضع الحلول المناسبة لها ،ووضع استراتيجية لتنظيم حملات توعية على جميع المستويات بالمحافظة بدء من المواطن وحتى الشركات والجمعيات التي تعمل في إدارة المخلفات الصلبة وهو البرنامج الذي تنفذه وزارة البيئة.

كفر الشيخ ضمن 4 محافظات تشهد تنفيذ برنامج المخلفات الصلبة

وتعد كفر الشيخ ضمن 4 محافظات تشهد تنفيذ برنامج المخلفات الصلبة حيث جرى إنشاء عددا من مصانع تدوير القمامة وتطوير أخرى تماشيا مع سياسة البرنامج بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة.