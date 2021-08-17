عاجل.. بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد قليل، حيث يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شرائح المجاميع في الشعبتين العلمية والأدبية، علاوة على إعلانه نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وإعلان العقوبات التي جرى توقيعها على الطلاب الغشاشين، ومصير الطلاب الذين قدموا اعتذارا لعدم خوض الامتحانات بسبب ظروفهم القهرية.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة نفذت جميع العقوبات الصارمة والرادعة على الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنّه جرى حجب نتائجهم ولن يتم إعلانها مع نتيجة الثانوية العامة 2021، كما سيتم إعلان جميع مراحل التظلمات من نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستظهر مستويات الطلاب الحقيقية، وأنّه لا يمكن المساواة بين الطلاب المجتهدين والغشاشين، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة في الأعوام المقبلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أنّ غرفة العمليات المركزية نجحت في رصد الطلاب الغشاشين والمسربين لأسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد شوقي، أنّ نتيجة الثانوية العامة لهذا العام هي بداية لتطوير منظومة الامتحانات في مصر، وأنّ بعبع الثانوية العامة يجب أن ينتهي نهائيا، وسيتم توزيع 700 ألف تابلت على طلاب الثانوية العامة للدفعة الجديدة، وتدريب الطلاب الجدد على كيفية الامتحانات، كما أنّ الوزارة ستحدد خلال الفترة المقبلة، ملامح العام الدراسي الجديد 2021-2022، في ظل جائحة فيروس كورونا، والمنتظر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل.

وخصصت «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 سريع للحصول على نتيجة الثانوية العامة بسهولة ويسر، دون أي مشكلات، كما سيتم توفيرها للطلاب مجانا دون أي قيمة مادية.