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حقيقة حصول الأول على الثانوية العامة في العلمي على 98.1%.. والأدبي على 93.9%

وزير التعليم: نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة لا يعرفها أحد

كتب:

توفيق شعبان
11:17 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن مجاميع الأوائل في الثانوية العامة، والتي تحدّثت عن أنّ الطالب الحاصل على المركز الأولى في الثانوية العامة شعبة علمي، حصل على مجموع 98.1%، بينما حصل الطالب الأول في الثانوية العامة شعبة أدبي على 93.9%، وهو ما نفاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جملة وتفصيلا.

وقال وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ الوزارة ستعلن التفاصيل الحقيقية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات، بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الواحدة ظهر اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف شوقي، أنّ نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة لا يعرفها أحد، وأنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، ستميّز بين الطلاب المتفوقين ومتوسطي المستوى، لافتا إلى أنّ المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم، يشهد إعلان المؤشرات الأولية للقبول في الجامعات.

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