رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. باقي ساعات قليلة

لم يتبق من الزمن سوى ساعات قليلة فقط، على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، والمقرر تحميلها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبر تطبيق «نتيجة الثانوية العامة» المتاح على التابلت الخاص بالطلبة، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه الوزير، والمقرر أن يبدأ في تمام الساعة 1 ظهرا.

وأتاحت بوابة «الوطن» الإلكترونية خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب ظهورها تيسيرا على الطلاب في الحصول عليها، ونرصد من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال موقع «الوطن»، كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

- يمكن لطالب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، عقب انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة والذي يتم إعلان النتيجة من خلاله من هنا.

- بعد إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، يتم إدخال الاسم الرباعي له.

- يجب أن يختار الطالب الشعبة التي درس بها.

- يجب أيضا أن يختار المحافظة التابع لها الإدارة التعليمية التي درس بها، والتي تتحدد وفقا للموقع الجغرافي للطالب.

- يجب أن يكتب الطالب عنوان البريد الإلكتروني الخاص به حتى يتم التسجيل.

- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب حتى يتم التسجيل.

- يضغط الطالب على زر «تسجيل»، وذلك لتسجيل بياناته الكاملة والحصول على النتيجة الخاصة به.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرا، لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، كما نوه عبر حسابه الرسمي الخاص به على «فيس بوك»، بأنّ جميع الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل والصفحات الإلكترونية عن الأوائل وتسريبات الدرجات ونسب النجاح لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أّن تهنئة الأوائل واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 سيكون اليوم الثلاثاء.