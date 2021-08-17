مصادر: الحاصلون على 50 إلى 65% الشريحة الأكبر في نتيجة الثانوية العامة 2021

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، بعض ملامح نتيجة الثانوية العامة 2021، التي من المقرر أن يعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الشريحة التي حصلت على مجاميع تتراوح بين 50 % إلى 65% هي الأكبر في نتيجة الثانوية العامة، من بين كل الشراح الأخرى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 مقاربة للأعوام السابقة، لكن المجاميع نفسها منخفضة عن كل عام، وهذا ما سوف يشرح أسبابه وزير التعليم، ثم يكشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي المؤشرات الأولية للتنسيق والحدود الدنيا المتوقعة للكليات.

نتيجة الثانوية العامة 2021... قبول نفس الأعداد بالكليات كل عام

أوضحت المصادر، أن وزير التعليم العالي سوف يطمئن الطلاب على نتيجة التنسيق هذا العام في ظل انخفاض المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2021، ومن المقرر أن يكشف طريقة تعامل مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع هذه المستجدات في المجاميع، بشكل يضمن قبول نفس الأعداد التي تقبلها الكليات كل عام بغض النظر عن انخفاض المجاميع.

وقالت المصادر، إن الطالبات تفوقن على الطلاب من البنين في نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أن ما يقرب من 1000 طالب حصلوا على درجات الحافز الرياضي وفقا للشرط التي أقرها القانون، فيما تحجب نتيجة 360 طالبا وطالبة حاولوا تسريب الامتحانات خلال فترة الامتحانات بين 10 يوليو و2 أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. المجاميع زي أيام زمان

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنّ طلاب الثانوية العامة، سيدخلون الجامعات بـ«مجاميع زي أيام زمان»، ولن تتكرر فكرة المجاميع الخرافية التي كانت تطبق في نظام أسئلة الحفظ، الطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي.