وسط حالة من الترقب والقلق التي يعيشها مختلف طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، في انتظار معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر اليوم الثلاثاء، سيتمّ إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2021 على بوابة الوطن خلال ساعات.

ومن خلال بث مباشر، يُعقد ظهر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مؤتمرًا هامًا لجميع طلاب الثانوية العامة، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وكل تفاصيل النتيجة، إضافة إلى إعلان أسماء الطلاب أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية، مع توضيح المؤشرات الأولية والتي تخص تنسيق الجامعات الحكومية.

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف يحضر المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة الثانوية العامة 2021 على بوابة الوطن خلال ساعات «الرابط والخطوات»

وتتيح بوابة «الوطن» للجميع سواء طلاب الصف الثالث الثانوي أو أولياء الأمور التعرف على النتيجة عن طريق رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث سيتمّ توفير النتيجة لكل الطلاب بعد انتهاء مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي سوف يُعلن من خلاله عن جميع تفاصيل امتحانات ونتيجة الثانوية العامة.

ويلزم على الطالب عند معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021، أن يدخل على رابط نتيجة الثانوية أولا، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص الطالب.

وزير التعليم: الوزارة خرجت بالثانوية العامة إلى بر الأمان

وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إنَّ وزارة التربية والتعليم نجحت في تنفيذ كل ما وعدت به خلال امتحانات الثانوية العامة، خاصة ما يتعلق بوصول الثانوية العامة إلى بر الأمان، موضحًا أنَّه سوف يتمّ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي.