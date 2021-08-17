«الرخصة لن تُسحب».. مفاجآت في «قانون المرور الجديد»

قال اللواء الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن قانون المرور الجديد مازال في مجلس النواب ولم يصدر بعد، مشيرًا إلى أن القانون سيعيد إصلاح بناء وهيكل منظومة المرور في مصر: «قانون المرور جرى سنه في سبعينات القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة حدثت تطورات تكنولوجية هائلة، وكان يتم إضافة مواد جديدة طيلة هذه الفترة لمسايرة التغيرات، ومن ثم كان من الواجب سن قانون جديد يعتمد على الوسائل التكنولوجية وتحديد اختصاصات مختلف الجهات في المرور، والتحول إلى أحدث نوع من العقوبات في العالم وهو النقاط المرورية، التي تخصم وفقا لنوع المخالفات، ولن تُسحب الرخصة».

وأضاف «الضبع»، خلال لقاء عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أن الشائعات التي يجرى تداولها بشأن القانون الجديد لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن المادة التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن معاقبة السيارات ذات الرائحة الكريهة، موجهة للسيارات التي تحمل القمامة في صناديق ليست مغلقة، وتؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة ويتساقط منها القذورات، حيث إن نقل المخلفات يجب أن يتم في صندوق مغلق لحماية المواطنين.

وتابع استشاري السلامة المرورية، أن هذه المادة مخصصة لسيارات النقل التي تنقل هذه المواد، مشيرًا إلى أنها موجودة في كل القوانين من أجل حماية البيئة، حيث إن هذه الممارسات تسبب الإضرار بالصحة العامة: «المادة دي موجودة في القانون بقالها 50 سنة».

وأكد أن مصر ليست من أعلى دول العالم في حوادث الطرق، إذ تقع في منطقة متوسطة لكن معدل الحوادث ليس مرضٍ للدولة، وستعمل على خفضه، مشيرًا إلى أن تداول هذه الشائعة يؤثر على السياحة.