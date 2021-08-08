الوزير: نسير بخطوات ثابتة في تحسين عربات القطارات لتقليل الحوادث

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تسير بخطوات ثابتة في تحسين عربات القطارات القديمة، لتقليل حوادث القطارات، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة لوقف جميع القطارات القديمة عن التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، مطلع ديسمبر المقبل، فلن يكون هناك أي «قطار قديم» يعمل على قضبان السكة الحديد مطلع يناير 2022، مؤكدا أن أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي زيادات عليها.

وقال الوزير، في تصريحاته لـ«الوطن» إن حوادث القطارات ستقل تدريجيا بفعل تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، منوها إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تكلف 200 مليار جنيه.

وأشار كامل الوزير، إلى أن هناك أخطاء تتم بفعل فاعل تؤدي إلى حوادث القطارات، وأنه لن يسمح بوجود أي تخاذل في الأداء الوظيفي لجميع العاملين بالسكة الحديد، مؤكدا أن الفصل النهائي عقوبة المتخاذلين في أداء عملهم، منوها إلى أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من مليون مواطن يوميا على جميع خطوطها، ولن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل، وأن القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، سيتم تشغيله أمام الجمهور تزامنا مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الوزارة لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثانى للمترو، حيث سيتم بدء أعمال تحديث الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، مطلع يناير 2022.