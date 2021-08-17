الكلمات الأخيرة لـ فيصل ندا: أمنية وودع دلال عبد العزيز

خيم الحزن على الوسط الفنى، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة الكاتب فيصل ندا، عن عمر ناهز 81 عاماً، والذى يعد واحداً من أبرز الكتاب الذين أثروا الساحة الفنية على مدار عقود.

تمنى التكريم من وزارة الثقافة

وكان الراحل فيصل ندا، قد أعرب عن أمله بأن يحظى بتكريم من وزارة الثقافة قبل رحيله، إذ شارك كلمات إحدى صديقاته، عبر موقع «فيس بوك»، التى قالت: «أتمنى أن الدكتورة غادة جبارة والفنانة الإنسانة الراقية دكتورة إيناس عبد الدايم أن تلتفت للكبار فنيًا وأخص بالذكر لا الحصر، نيل مصر فنيا الموسوعة الكبيرة فيصل ندا، أتمنى إنهم يلتفتوا إلى هذا القيمة والقامة الفنية قبل فوات الأوان، أين هم القائمون على إدارة المهرجانات الفنية، ألا يستحق هذا العملاق الفني تكريما، أناشد أصحاب القرار أنهم يتذكروا من جعلوا الفن اسما وقيمة».

واستعاد الراحل فيصل ندا ذكرياته مع الفنانين، «خلال أيامه الأخيرة»، حيث جاء أخر تلك الذكريات بداية الفنانة دلال عبد العزيز، التى نعاها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «بكل الحزن والأسى أنعى الفنانة والصديقة العزيزة دلال عبد العزيز، عندما رأيت دلال شعرت أننى أمام موهبة تحتاج لمن يكتشفها أسندت إليها بطوله مسرحية أهلا يا دكتور وبطولة مسلسل دعونى أعيش مع شريهان التى كانت مازالت تخطو أولى خطواتها فى التمثيل».

وتابع: «قدمتها للسينما فى فيلم يارب ولد مع فريد شوقى وسمير غانم، لقد فرضت دلال موهبتها وأصبحت نجمة ساطعة عشقتها الجماهير رحمها الله لقد لحقت بصديق عمرى سمير غانم».

معلومات عن الكاتب فيصل ندا

يذكر أن فيصل ندا، ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، ففي عام 1974 عاد مجددا للتأليف المسرحي عبر مسرحية «من أجل حفنة نساء» ومسرحية «المتزوجون» عام 1976، تبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي عندما قدم المسلسل الكوميدي «الناجح يرفع إيده»، ومن أبرز أعماله أيضاً «قضية سميحة بدران»، «المغتصبون»، «الفجالة».