صحة المنيا تحرر 35 محضرا لصيدليات مخالفة في حملات رقابية
كتب:
اسلام فهمي
12:48 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
محافظ المنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي، اليوم، إن إدارة التفتيش الصيدلي قامت بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصيدلية وذلك خلال شهر يوليو الماضي وأوضح ان فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على 342صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا وأوضح ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 35 محضر لصيدليات مخالفة، وتنوعت المحاضر بين عدم وجود مدير وعدم وجود صيدلي ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ووجود أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
من جانبها، أضافت الدكتورة ولاء ثروت مدير إدارة التفتيش الصيدلي انه تم تنفيذ15 حملة تفتيشية ورقابية بالاشتراك مع جهات رقابية وتم تحرير 15 محضر للمنشآت المخالفة، وأشارت انه تم إصدار قرارات ترخيص لعدد 7 صيدليات خاصة وإصدار قرارات إلغاء ترخيص لعدد 3 صيدليات مخالفة .
وتفقد محافظ المنيا، مركز اللقاح بمستشفى ديرمواس المركزي، ومركز اللقاح الخاص بالمسافرين، بمركز ملوي، لمتابعة آليات سير العمل، ولتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين.