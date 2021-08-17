لماذا حرمت «التعليم» 365 طالبا من نتيجة الثانوية العامة 2021؟

ترقب وقلق تعيشه الأسر المصرية التي لديها أبناء في الثانوية العامة 2021، انتظارا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات، لكن الوزارة قررت حجب نتائج نحو 365 طالبا، وقّعت عليهم عقوبات إدارية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لارتكابهم العديد من المخالفات خلال فترة الامتحانات.

هؤلاء بلا نتيجة في يوم «الحسم»

وبحسب مصدر في وزارة التربية والتعليم، تحدّثت لـ«الوطن»، فهناك نحو 365 طالبا لن تعلن نتائجهم اليوم، حيث أقرّت التحقيقات الإدارية في الوزارة، ثبوت مشاركتهم في أعمال أخلّت بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2021، سواء بتسريب أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر إجابات الامتحانات، أو ضبطهم مُتلبسين داخل اللجان الامتحانية بمحاولات غش.

تفاصيل التحقيقات من 365 طالبا في وقائع " الغش والتسريب"

وأفّضت التحقيقات بعد مراجعة كاميرات المراقبة، سواء للأحداث التي جرت داخل اللجان، أو ثبوت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسريب وتداول الإجابات، ما أدى لحجب نتيجتهم في جميع المواد، وإقرار كل العقوبات الإدارية على الطلاب بحرمانهم من خوض الامتحانات لمدة عامين مقبلين، ليكون هؤلاء الطلاب بلا شهادة ثانوية عامة لـ24 شهرًا مقبلين.

ويكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد قليل، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الثانوية العامة 2021، ويشمل المؤتمر أيضا الحديث بشكل أولي عن ملامح التنسيق الجامعي لعام 2021/2022، المنتظر بحسب مصادر بالتعليم العالي كشفت لـ«الوطن»، عن أنّ المرحلة الأولى ستكون الأسبوع المقبل، مع توقعات تنسيق الكليات الحكومية 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة، سيتجه إلى الانخفاض عن تنسيق القبول بالكليات العام الماضي.