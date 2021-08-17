بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. جامعات وكليات محافظة القليوبية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة ويبحث الطلاب وأسرهم عن تنسيق الجامعات أملا في الالتحاق بكلية في نفس النطاق الجغرافي توفيرا للوقت والنفقات.

كليات جامعة بنها الشعبة العلمية

وتضم محافظة القليوبية جامعة بنها وهي الجامعة الحكومية الكبرى داخل المحافظة ويتوافر بها عدد من كبير من الكليات المختلفة بجانب البرامج الدراسية الجديدة بفرع الجامعة في العبور والجامعة الأهلية بالعبور، قيد الإنشاء حاليا.

وتوفر جامعة بنها لخريجي الثانوية العامة الشعبة العلمية كليات «الطب البشري والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريص والعلوم والزراعة وهندسة بنها وهندسة شبرا والحاسبات والذكاء الإصطناعي والفنون التطبيقية».

كليات جامعة بنها الشعبة الأدبية

كما تضم جامعة بنها عددا من الكليات التي تناسب الشعبة الأدبية منها كليات «الاداب والتجارة والتربية الرياضية شعبتي بنين وبنات والتربية والتربية النوعية»، إلى جانب عددا من المعاهد العليا الخاصة والحكومية أهمها «المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها والمعهد الفني الصحي ببنها ومعاهد التمريض المختلفة».

جامعة بنها الأهلية بالعبور

وتشهد جامعة بنها العمل في مشروع الجامعة الأهلية بالعبور والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 28.3% ويجري حاليا الانتهاء من الهيكل الخرساني لمباني الورش وسيتم البدء في أعمال التشطيبات لجميع المنشات وتقع الجامعة الجديدة علي مساحة 37 فدانا وتضم عددا من المباني هي: «إدارة الجامعة ومبني أكاديمي ومبني الورش ومبني ريادة الأعمال والإبتكار ومبني المعامل بالاصافة للساحة لغدارية والساحة الاكاديمية والمنطقة الترفيقية».

وتقدم الجامعة عدة برامج درداسية مميزة حديثة غير نمطية ولاتهدف للربح ومرتبطة بسوق العمل ومن أهم البرامج بالجامعة الأهلية هندسة البناء وتنسيق الحدائق المعمارية وإدارة البناء المتدام والمباني الخضراء وتخطيط المدن والأماكن العامة وتطوير البرامج والتطبيقات وهندسة الميكاترونكس والأتمتة والذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية واللغويات الحاسوبية والواقع الغفتراضي والمعزز وهندسة التصنيع وإدارة الإنتاج والإسكان والتنمية الحضرية.

كما تقدم برامج علم تحليل وتطوير أعمال والتسويق الرقمي والاعمال الإليكترونية والإقتصاد الحسابي وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية والعملات الرقمية والمعلوماتية الطبية الحيوية وطب وجراحة الفم والتكنولوجيا الحيوية الجزئية وتكنولوجيا الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المختبرات الطبية والتصوير الطبي.