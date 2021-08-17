نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الدور الاول
رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس يعلن بعد قليل
كتب:
كريم روماني
11:46 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
حالة من الترقب والتأهب تكشف عن قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور قبل دقائق من إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الدور الأول، خاصة مع كونها سنة فيصلية بالنسبة للأسر المصرية وعلى أساسها يتوقف حلم الكثير من الطلاب، في الالتحاق بما يسموه بكليات القمة، وانعقاد امتحانات لأول مرة بنظام البابل شيت في الثانوية العامة.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الدور الأول ستعلن خلال ساعات بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة ولا صحة لما يتداول بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021.
إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الدور الاول
وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه لا صحة لحصول الأول على شعبة علمي علوم على مجموع 97% في نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021، مؤكداً أنها مجرد تكهنات لا صحة لها ولا تمت بأي صلة للحقيقة، مشيراً إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب لا يعلم عنها أحد.
تعرف على طرق الحصول على نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس
وتابع وزير التربية والتعليم، أن نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ستكون متاحة على جهاز التابلت من خلال تطبيق «موقع الوزارة النتيجة» أو «نتيجة الثانوية العامة»، مشدداً على الطلاب بضرورة كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة، موضحاً أن النتيجة ستعلن بالدرجات التي حصل عليها الطلاب والمجمنوع الكلي لهم.
نتيجة شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس مطمئنة
وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021 ونسب النجاح وكذلك المقاعد المتاحة أمام الطلاب في الكليات، موضحاً أن وزير التعليم العالي سيتعلن مؤشرات التنسيق بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لافتاً إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب مطمئنة.
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