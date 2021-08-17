«الوطن» ينشر بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم

ينتظر طلاب الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2021، ويقدم موقع «الوطن» خدمة لطلاب وطالبات 3 ثانوي، بالحصول على نتيجتهم في الامتحانات التي خاضوها في الفترة بين 10 يوليو وحتى 2 أغسطس، سواء لطلاب قسم علمي أو طلاب قسم أدبي، بعدما خاضوا الامتحانات بنظام البابل شيت، وهو النظام الجديد الذي طبّقته وزارة التربية والتعليم في الثانوية العامة، وتخلّص من الأسئلة المقالية المعتادة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويستطيع طلاب الثانوية الحصول على نتيجة الثانوية، بالدخول على قسم «نتيجة الثانوية العامة 2021»، الذي خصصه موقع «الوطن» لطلاب الثانوية العامة وآبائهم من أجل التسهيل عليهم للحصول على نتيجة 3 ثانوي، سواء نتيجة الثانوية عملي، أو نتيجة الثانوية أدبي.

ويعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة، ومتوقع حسب المؤشرات أن تكون نتيجة العام الحالي مختلفة عن العام السابق، ولن يوجد طالب في الثانوية العامة حصل على 100% مثل العام الماضي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وللحصول على رابط النتيجة يمكن الدخول على لينك رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، حيث يمكن استخدام رقم الجلوس فقط للحصول على النتيجة المنتظر ظهورها بشكل رسمي على مدار ساعات اليوم، عقب الاعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة.

وخاض طلاب الثالثة ثانوي، الذين ينتظرون نتيجة الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنظام «البابل شيت»، وهو النظام الذي يسلّم فيه الطالب البابل شيت بعد تدوين وكتابة اسمه والكود الخاص به ورقم الجلوس عليه، حيث يتعامل الطالب من خلال هذا النظام مع ورقتين، ورقة أسئلة وأخرى للإجابة تسمى «البابل شيت»، مدونا بها أرقام الأسئلة مثل السؤال رقم (أ) يندرج أسفله «1، 2، 3، 4» بدوائر ويختار الطالب الحل من خلال التظليل على الدائرة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بالاسم

ويتوقع الظهور الرسمي لنتيجة طلاب ثالثة ثانوي بعد المؤتمر الصحفي لوزير التعليم، اليوم، ويستطيع الطلاب وآبائهم الحصول على «نتيجة الثانوية العامة» الدور الأول، عبر موقع الوطن في الخدمة التي يقدمها لطلبة ثانوية عامة، وحول امكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، فانه من الممكن الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس وليس الاسم فقط.