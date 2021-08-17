تعليق هام من وزير التعليم بشأن مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021
كتب:
كريم روماني
12:46 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المؤتمر الذي يتم عقده بعد دقائق معدودة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، يشرح معنى الدرجات ومؤشرات التنسيق والمجاميع التي حصل عليها الطلاب هذا العام.
وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أنه سيتم الإعلان عن جميع اتفاصيل المتعلقة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، ونسب النجاح بجانب المقاعد المتاحة أمام الطلاب في الجامعات.
وتابع وزير التربية والتعليم، أن المؤتمر سيوضح للطلاب وأولياء الأمور أهمية فهم مخرجات التعلم للمقرات الدراسية وعدم الإعتماد على الحفظ والتلقين في جميع المراحل التعليمية.
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