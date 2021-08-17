وزير التعليم يصل ديوان الوزارة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021

وصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، ديوان عام بوزارة التربية والتعليم، استعداداً لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021، وإعلانها رسمياً خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل بوزارة التعليم، وإعلان مؤشرات ونسب النجاح العامة، وأسماء أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، المؤشرات الأولية للتنسيق لطمأنة الطلاب على نتيجة التنسيق هذا العام في ظل انخفاض المجاميع بنتيجة الثانوية العامة 2021، ومن المقرر أنَّ يكشف طريقة تعامل مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع هذه المستجدات في المجاميع، بشكل يضمن قبول نفس الأعداد التي تقبلها الكليات كل عام بغض النظر عن انخفاض المجاميع.

وسيجري وزير التعليم، اتصالاً هاتفياً بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي وحصولهم على أعلى الدرجات قبل بدء المؤتمر الصحفي.