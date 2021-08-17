مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 19 أستاذا مساعدا بكلياته

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 19 أستاذاً مساعداً بكليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة والآداب والتربية النوعية والتمريض والحاسبات والمعلومات ومعهد الأورام والفنون الجميلة.

وتضمنت القرارات في كلية العلوم تعيين كلا من الدكتورة مني فتحي عبدالمولي أستاذاً مساعداً بقسم النبات والميكروبيولوجي تخصص فسيولوجيا النبات، ومنح الدكتورة أسماء مصطفى محمد معوض اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي تخصص ميكروبيولوجي، ومنح الدكتورة أميرة زين العابدين اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الفيزياء تخصص علوم المواد.

وفي كلية الطب، نصت القرارات على تعيين 5 أساتذة مساعدين وهم، الدكتور ياسر مختار محمد حسانين، أستاذاً مساعداً بقسم الطفيليات الطبية، والدكتورة رضوى كامل عبدالناصر سليمان أستاذاً مساعداً بقسم الأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة سالي أنور سيد أستاذاً مساعداً بقسم الفسيولوجيا الطبية، علم وظائف الأعضاء، بالكلية، وأيضا تعيين الدكتورة مرفت أمين محمود يوسف، أستاذاً مساعداً بقسم طب الأطفال بالكلية، ومنح الدكتورة نسرين محمود عبدالراضي بخيت، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية علم وظائف الأعضاء.

كما شملت القرارات في كلية الهندسة، منح الدكتور أسامة أحمد محمد عبدالعال، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية تخصص هندسة التصنيع والتصميم الميكانيكي.

وفي كلية الزراعة تضمنت القرارات تعيين الدكتورة راندا يوسف محمد سلطان، أستاذاً مساعداً بقسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي تخصص اجتماع ريفي.

وتضمنت القرارات في كلية الآداب، تعيين كلا من الدكتورة سناء محمد علي محمد، أستاذا مساعدا بقسم علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الحضري، وأيضا تعيين الدكتور أحمد زين العابدين أحمد إبراهيم، أستاذا مساعدا بقسم علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماع الأسري.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط ، على تعيين الدكتورة شيماء جميل عباس، أستاذا مساعدا بقسم التربية الموسيقية تخصص بيانو، بكلية التربية النوعية.

وفي كلية التمريض نصت القرارات على تعيين الدكتورة إيمان كامل حسني إبراهيم، أستاذا مساعدا بقسم إدارة التمريض، ومنح الدكتورة فرنسة علي أحمد محمد، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم تمريض الأطفال بالكلية.

وفي كلية الحاسبات والمعلومات، تم تعيين الدكتور ممدوح فاروق محمد فرغلي، أستاذا مساعدا بقسم علوم الحاسب بالكلية، وتعيين 2 في معهد جنوب مصر للأورام، وهما الدكتورة شيماء عبدالله أحمد محمد، أستاذ مساعد بقسم أشعة الأورام التشخيصية، والدكتورة إنجي عادل شفيق مرقس، أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، وأيضا في كلية الفنون الجميلة، تم منح الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية بالكلية.