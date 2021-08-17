مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على كليات الشعبة العلمية

دقائق قليلة تفصلنا عن اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر تحميلها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة 1 ظهرا، لإعلان اعتماد النتيجة وظهورها.

وحرصت البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن» على توفير خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الخاص بالنتيجة على الموقع تيسيرا على الطلاب.

وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في البحث عن الكليات والحد الأدنى للقبول بها، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الكليات التي يتم الالتحاق بها من الشعبة العلمية، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

كليات الشعبة العلمية

جامعة القاهرة: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة القاهرة بكليات «الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض، المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني، المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام طلبة وطالبات.

جامعة الإسكندرية: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة الإسكندرية بكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، المعهد الفني للتمريض، زراعة سابا باشا».

جامعة عين شمس: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة عين شمس بكليات «الطب، الصيدلة، طب الأسنان، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي».

جامعة حلوان: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة حلوان بكليات «الصيدلة، التمريض، المعهد الفني للتمريض، الطب».

جامعة مطروح: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة مطروح بكليات «طب بيطرى، تمريض مطروح، زراعة فواكه بمرسى مطروح».

جامعة أسيوط: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة أسيوط بكليات «الطب، الصيدلة، الطب البيطري، كلية التمريض، المعهد الفني للتمريض، طب أسنان، زراعة، معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر».

جامعة الوادي الجديد: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة الوادي الجديد بكليات «الطب البيطرى، زراعة».

جامعة طنطا: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة طنطا بكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، كلية التمريض، المعهد الفني للتمريض، زراعة».

جامعة المنصورة: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة المنصورة بكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة ، الطب البيطري، كلية التمريض، المعهد الفني للتمريض».

جامعة الزقازيق: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة الزقازيق بكليات «الطب، طب فاقوس، الصيدلة، الطب البيطري، كلية التمريض، المعهد الفني للتمريض، طب وجراحة الفم الأسنان، فني تمريض فاقوس».

جامعة المنيا: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة المنيا بكليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، المعهد الفني للتمريض، الطب البيطرى، زراعة المنيا».

جامعة المنوفية: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة المنوفية بكليات «الطب، طب أسنان، الصيدلة، الطب البيطرى، التمريض، المعهد الفني للتمريض».

جامعة السويس: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة السويس بكليات «طب السويس، طب أسنان، المعهد الفنى للتمريض، علاج طبيعي».

جامعة قناة السويس: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة قناة السويس بكليات «الطب بالإسماعيلية، الصيدلة بالإسماعيلية، الطب البيطري بالإسماعيلية، التمريض بالإسماعيلية، طب الأسنان بالإسماعيلية، المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية».

جامعة جنوب الوادي: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة جنوب الوادي بكليات «طب الفم والأسنان، الطب البيطري بقنا، التمريض بقنا، المعهد الفنى للتمريض بقنا، الطب بقنا، زراعة، علاج طبيعى بقنا، الصيدلة بقنا، معهد فني صحي قنا».

جامعة بنها: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة بنها بكليات «الطب، الطب البيطري، العلاج الطبيعى، التمريض، المعهد الفني للتمريض».

جامعة الفيوم: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة الفيوم بكليات «الطب، المعهد الفني للتمريض، التمريض، طب الأسنان، صيدلة».

جامعة بني سويف: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة بني سويف بكليات «الطب، الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، المعهد الفني للتمريض، كلية العلاج الطبيعى، طب أسنان، الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي».

جامعة كفر الشيخ: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة كفر الشيخ بكليات «الطب البيطري، الصيدلة و التصنيع الدوائى، علاج طبيعى، الطب، التمريض طلبة وطالبات، طب الفم والأسنان، علوم الثروة السمكية والمصايد، فنى تمريض».

جامعة سوهاج: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة سوهاج بكليات «الطب، الصيدلة، التمريض، المعهد الفني للتمريض، الطب البيطرى، زراعة».

جامعة بورسعيد: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة بورسعيد بكليات «الطب، الصيدلة، كلية التمريض».

جامعة دمنهور: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة دمنهور بكليات «التمريض، الطب البيطرى، كلية الصيدلة، الزراعة».

جامعة أسوان: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة أسوان بكليات «الطب البيطرى، التمريض، الطب، تكنولوجيا المصايد والأسماك، المعهد الفني للتمريض».

جامعة مدينة السادات: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة مدينة السادات بكليات «الطب البيطري، الصيدلة».

جامعة العريش: يلتحق طلاب الشعبة العلمية بجامعة العريش بكليات «الطب البيطرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية، العلوم الزراعية والبيئية».

جامعة دمياط: «كلية التمريض».