«شفت المرشد بيعاكس».. قصة انفصال فيصل ندا عن الإخوان بعد عام

رحل الكاتب الكبير فيصل ندا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقاً لما أعلنه حسابه الشخصى بموقع «فيسبوك»، فيما كان للراحل اهتمامات سياسية إلى جانب عمله بالفن، الأمر الذي دفعه للانضمام إلى جماعة الإخوان لمدة عام كامل، حسبما صرح في مقابلة تليفزيونية.

وقال ندا: «إن التحاقه بهذه الجماعة الإرهابية جاء قبل حصوله علي شهادة الثانوية العامة، إذ تدرب معهم حينها علي السلاح والزحف بمنطقة المقطم، لافتا إلى أنه كان يشعر بحماسة شديدة خلال هذه الفترة من حياته، كما انتابه شعوراً بأنه من مريدي مرشدهم آنذاك، واستدرك قائلاً: «كلامهم مكنش بيدخل في ودني، خاصة إنهم كانوا بيتكلموا دايماً عن اضطهاد المسيحيين، وهو أمر لا يتسق مع قناعاتي الشخصية بأي شكل من الأشكال، وفي مرة شفت المرشد بيعاكس بنت في السيدة زينب، ووقتها قررت الانفصال عنهم لإني اتأكدت إنهم ناس كذابة وكل كلامهم عن الفضيلة والشرف كذب في كذب، وحينها قررت الاتجاه لعالم الفن».

أول تجارب فيصل ندا فى الدراما التليفزيونية

وكانت أولي تجارب فيصل ندا في مجال الدراما التليفزيونية مسلسل «هارب من الأيام»، ثم قدم عدد من أبرز المسرحيات، ومنها «المتزوجون، ومن أجل حفنة نساء» وغيرهم، كما كانت له العديد من التجارب السينمائية التي طرحت قضايا مجتمعية، وأبرزها «قضية سميحة بدران».

جنازة الكاتب الراحل فيصل ندا

وشُيعت جنازة الكاتب الراحل فيصل ندا، من مسجد مصطفي محمود، ظهر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة بمدينة نصر، فيما لم تحدد أسرته إذا كانت ستقيم عزاء أو لا.