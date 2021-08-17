خالد عبدالغفار يصل إلى وزارة التربية والتعليم
كتب:
أميرة فكري
01:19 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
ويزر التعليم العالي
وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمشاركة في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/2022 للشعب العلمية والأدبية.
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة
-
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة
-
الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس
-
اخبار نتيجة الثانوية العامة
-
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة
-
الثانوية العامة