خلال ساعات قليلة.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إذ ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان النتيجة الخاصة بهم لهذا العام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال التطبيقات الموجوده على جهاز التابلت الخاصة بالطلاب باسم «نتيجة الثانوية العامة»، على أن تتاح النتائج الخاصة بالطلاب بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم، المقرر أن يبدأ في تمام الساعة 1 ظهرا.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة على موقع «الوطن»، كالتالي:

رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع الوزارة

- يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي من هنا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

- وتظهر بعد ذلك بعض البيانات التي يجب على الطالب إدخالها مثل الاسم ورقم جلوس الطالب.

- تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع «الوطن»

- أتاح الموقع الإلكتروني لجريدة «الوطن» لطلاب الثانوية العامة فرصة الحصول على النتيجة الخاصة بهم، من خلال الدخول على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة من هنا.

- يبدأ الطالب بإدخال الاسم الرباعي الخاص به.

- ثم يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

- يختار الطالب الشعبة التي ينتمي إليها الطالب سواء كانت شعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي.

- ثم يتم إدخال المحافظة التابع لها الطالب وإدارته التعليمية.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على «سجل الآن» حتى يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.