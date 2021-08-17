رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.. الدور الأول

أصبح البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتعرف عليها أهم ما يشغل بال طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الثلاثاء، وتحديدا مع اقتراب المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد ساعات قليلة، لذا تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.

في تمام الساعة 1 ظهرا، تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا مهما ينتظره مختلف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، يحضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقدمان من خلاله نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميا، مع الطلاب الأوائل، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وتعرض «الوطن» خدمة خاصة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي من أجل مساعدتهم في التعرف على النتيجة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف عليها من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وعلى الطالب أو ولي الأمر اتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، وهي كالتالي، الدخول عبر موقع «الوطن» عبر رابط نتيجة الثانوية العامة، ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة ومنها اسم الطالب الرباعي، ورقم الجلوس، واختيار الشعبة علمية أو أدبية، واختيار المحافظة، مع وضع رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وزير التعليم إلى الطلاب وأولياء الأمور: لا داع للقلق والتوتر

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، موجها حديثه إلى طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، إنه لا داع تماما للقلق والتوتر، وأن الطلاب سوف يدخلون الجامعات مثل السنوات الدراسية السابقة، كما أن عدد المقاعد سوف يكون أكثر من العام الدراسي الماضي.