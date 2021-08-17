نائب التنسيقية: الشباب يشارك بقوة في عملية التنمية بالجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، والمشاركة في مشروع تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يسهم بقوة في تطوير المحافظات والقرى.

دعم الدولة للشباب المصري

وأوضح «فتحي»، خلال مشاركته في فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدين من الشباب، بل وأصبح الشباب يشارك بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحًا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة، أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

وقدم عضو التنسيقية، للشباب، عددًا من النصائح أولها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح، حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: «لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما».

فعاليات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

وشارك النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بحضور عدد من المسؤلين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وضم الملتقى نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة، بهدف الاستماع لمقترحات ممثلي الكيانات وسبل تنفيذها.