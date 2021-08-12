برلماني: «تنسيقية شباب الأحزاب» المنصة الأهم في تاريخ الحياة السياسية

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن التنسيقية منذ تأسيسها في 2018، وهي بمثابة منصة الحوار الأهم في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وهذا بناء على عدد من المعطيات، ولأول مرة توجد كل الأحزاب االمصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في منصة واحدة، وهي قادرة على العمل المشترك، والخروج برؤى واقتراحات مشتركة في مختلف المجالات.

«التنسيقية» تقدم مفهومًا جديدًا

وأضاف «مقلد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلاميه دينا عصمت، اليوم الخميس، أن التنسيقية تقدم مفهومًا جديدًا للعمل السياسي، قادر على إعلاء المشتركات والعمل دون أي شكل من أشكال المزايدة أو التخوين، والعمل في مبادرات التوعية على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنه ما زال هناك الكثير من العمل، ولكن التنسيقية من أهم المبادرات التي خرجت من رحم المبادرات الوطنية، ما أدى إلى التمكين الحقيقي للشباب على مستوى التنسيقية وغيرها من المبادرات.

العالم يحتفل بيوم الشباب

ويحتفل العالم اليوم 12 أغسطس، بيوم الشباب العالمي، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية (18 ـ 29) سنة، بلغ 20,6 مليون نسمة، طبقًا لتقديرات السكان عام 2020، وفقًا لبيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «يحل اليوم العالمي للشباب هذا العام، في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل».