أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة علمي، مؤكداً أن نتيجة شعبة علمي علوم أعلى من الشعب الباقية، موضحاً أنه لا يوجد أي طالب حصل على النتيجة النهائية في الثانوية العامة 2021.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة علمي مطمئنة

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة علمي، بلغت 76%، موضحاً أن دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة تاريخية ومميزة، لافتاً إلى أنه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تفيد الطلاب في التدريب على مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، لافتاً إلى أن نسبة النجاح في العلمي علوم ممتازة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن 16 ألف طالب وطالبة حصول على مجموع 90% فما فوق، مؤكداً أن الحد الأدنى للكليات ستنخفض لقبول مجاميع الطلاب، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على توفير تعليم على مستوى متميز للطلاب.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة علمي الأعلى

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن مجاميع الثانوية العامة 2021 هترجع زي زمان، أن مجموع 60% مجموع «كويس جداً» في النتيجة الجديدة، مهنأ الطلاب أوائل الثانوية العامة وهم 47% طالباً وطالبة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة علمي، ممتازة، معلناً أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقةب جيداً بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية.

«شوقي»: المدارس الحكومية أنجبت طلاب متميزين

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الحاصلين على مجموع 70% «شطار»، مؤكداً أن الوزارة عملت على تحقيق هدف التطوير وهو فهم الطلاب لمخرجات التعلم بعيداً عن المجاميع، مؤكداً أن شباب الثانوية العامة لهم مستقبل باهر.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، أسماء الطلاب الأوائل في الدمج، لافتاً إلى أن المدارس الحكومية أنجبت طلاب على مستوى متميز من التعليم.