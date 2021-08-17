القنوات الناقلة لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. بينها DMC

ينقل التلفزيون المصري وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، كما تنقل العديد من القنوات الفضائية المؤتمر أيضا، منها «إكسترا نيوز»، وdmc.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت التجهيزات النهائية، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، من خلال عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة بعد قليل، حيث سيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الأوائل، وكذلك يعلن نسبة النجاح العامة، وعدد الطلاب الناجحين والراسبين.