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وزير التعليم يشيد بمستوى فتيات الثانوية العامة: «شاطرين جدا»

كتب:

نرمين عفيفي
01:43 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
وزير التعليم والتعليم الفني

وزير التعليم والتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الجمهورية على شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، مشيدا بمستوى الفتيات قائلا، «البنات شاطرين جدا».

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أن الأولى على الجمهورية شعبة علمي علوم، الطالبة فاطمة محمد من الدقهلية حصلت على مجموع 404 درجات، والثانية الطالبة إيمان سعيد من الإسكندرية بمجموع 403، وضحى الرفاعي من سوهاج 403.

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