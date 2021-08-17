5 طالبات.. وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الطالبة الأولى على الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، حصلت على 388 درجة، وتدعى فريدة مؤمن خليل مطري من الإسكندرية، تليها الطالبة جنا وائل محمد الغنيمي من الجيزة، وحصلت على 387 درجة، ثم الطالبة سارة علاء محمد عبدالحكيم وحصلت على 386 درجة.

وأضاف «شوقي»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل، اليوم، أنّ الطالبة الرابعة في قائمة الأوائل هي آلاء علي علي محمود، وحصلت على 385 درجة، بينما الخامسة دينيسيا رزق الله بمجموع 385 درجة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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