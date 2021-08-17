عاجل.. وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة 2021
شوقي: نتيجة الثانوية العامة 2021 جيدة
كتب:
توفيق شعبان
01:40 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أوائل الشعبة العلمية علوم
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، حيث تصدّر 47 طالبًا القائمة، وهنأهم وزير التعليم، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، مؤكّدًا أنَّ الوزارة بدأت السير على الطريق الصحيح بتطوير شكل امتحانات الثانوية العامة.
وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إنَّ امتحانات الثانوية العامة عقدت بسلام، مبينًا أنَّ غرفة العمليات المركزية نجحت العام الحالي في رصد 360 حالة غش خلال سير الامتحانات، واصفًا نتيجة الثانوية العامة بالجيدة.
واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.
للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانويه العامه 2021
-
أوائل الثانوية العامة في مصر 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
-
أوائل الثانوية العامة
-
تسريب نتائج الثانوية العامة 2021
-
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021
-
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة
-
اوائل الثانوية العامة 2021 مصر
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 dmc
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانويه العامه 2021
-
أوائل الثانوية العامة في مصر 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
-
أوائل الثانوية العامة
-
تسريب نتائج الثانوية العامة 2021
-
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021
-
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة
-
اوائل الثانوية العامة 2021 مصر
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانويه العامه 2021
-
أوائل الثانوية العامة في مصر 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
-
أوائل الثانوية العامة
-
تسريب نتائج الثانوية العامة 2021
-
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021
-
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة
-
اوائل الثانوية العامة 2021 مصر
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021