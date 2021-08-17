عاجل.. وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة 2021

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، حيث تصدّر 47 طالبًا القائمة، وهنأهم وزير التعليم، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، مؤكّدًا أنَّ الوزارة بدأت السير على الطريق الصحيح بتطوير شكل امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إنَّ امتحانات الثانوية العامة عقدت بسلام، مبينًا أنَّ غرفة العمليات المركزية نجحت العام الحالي في رصد 360 حالة غش خلال سير الامتحانات، واصفًا نتيجة الثانوية العامة بالجيدة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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