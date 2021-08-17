التعليم تعلن إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021.. لم يحصل أحد على 100%

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021، وتنشر الوطن الإحصاءات حسب ما أعلنها الوزير في المؤتمر الصحفي، حيث جاءت كما يلي:

إحصاءات نتيجة الثانوية العامة 2021

- بلغت نسب النجاح العام هذا العام 74%.

- نسبة النجاح في العام الدراسي 2016 – 2016 كانت 72%، وهي الدفعة التي شهدت بدء تطبيق «التابلت».

- 74%.. نسبة النجاح في دفعة عام 2017- 2018.

- 87%.. نسبة النجاح العاملة في دفعة 2018- 2019.

نسب النجاح في الشعبتين العلمي والأدبي 2021

- 76%.. نسبة النجاح المئوية لطلاب شعبة علمي علوم.

- 76%.. نسبة النجاح لطلاب شعبة علمي رياضة.

- 76%.. نسبة النجاح لطلاب الشعبة العلمية.

- 70%.. نسبة النجاح لطلاب الشعبة الأدبية هذا العام 70%.

أبرز إحصائيات النجاح في المواد الدراسية الثانوية العامة 2021

- اللغة العربية للأدبي: 90% نسبة النجاح.

- اللغة العربية للشعبة العلمية: 94.7% نسبة النجاح.

- اللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية: 87.6% نسبة النجاح.

- اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية: 92.7% نسبة النجاح.

الإحصاء التكراري لنتائج الطلاب في الثانوية العامة 2021

- أعلى عدد من الطلاب حصل على 275 درجة على مستوى الدفعة.

- حدث تغيير كبير في شكل توزيع الدرجات، ومن ثم الأرقام، ونسب النجاح القديمة لا يتم المقارنة بها.

- أكبر عدد من الطلاب حصل على مجموع درجات يتراوح بين 250 لـ260 درجة من 410 درجات.

- توزيع الدرجات العلمية للطلاب أقل من نسب النجاح في العام الماضي.

الإحصاء التكراري للشعب الثلاث في الثانوية العامة 2021

- أغلب طلاب شعبة علمي علوم حصلوا على درجات بين 298 و300 درجة.

- أغلب طلاب شعبة علمي رياضة حصلوا على درجات بين 293 إلى 299 درجة.

إحصاء فئات المجموع للنجاح في امتحان الثانوية العامة 2021

- لم يحصل أحد على الدرجة النهائية.

- عدد من حصل من الطلاب على 95 إلى 100% في الشعبة الأدبية «صفر».

- عدد من حصل من الطلاب على 95 إلى 100% بلغ 20 ألف من شعبتي علمي رياضة وعلوم.

- 16 ألف طالب وطالبة في شعبة علمي علوم حصلوا على درجة فوق 90%.

- 3 آلاف طالب وطالبة حصلوا على درجات أكثر من 90%.

ومن المقرر أن تنشر الوطن بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر هذا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.