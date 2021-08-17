أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتائج الثانوية العامة رسميا، في مؤتمر صحفى عقده اليوم، استعرض خلاله أسماء الأوائل في الشهادة الثانوية العامة 2021 بجميع المحافظات.

وتقدم «الوطن» خدمة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة وننشر للقراء أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة سوهاج 2021.

سوهاج تحصد مركزين في أوائل الثانوية العامة علمي علوم

حصد طلاب محافظة سوهاج مركزين متقدمين ضمن أوائل الثانوية العامة وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، حيث جاءت الطالبة «ضحي رفاعي محمد علي»، من مدرسة سوهاج الثانوية بنات، في المركز الثاني شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، وحصل الطالب عبد الرحمن خالد يوسف الأزهري، من مدرسة الدعوة الإسلامية، علي المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وكان الدكتورة طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، اليوم، ثم أعلن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، وأكد الوزير في تصريحاته أن نسبة النجاح العامة بلغت 74% وكانت نسبة النجاح لشعبة علمي علوم 76% ونسبة النجاح لشعبة علمي رياضة 76% ونسبة النجاح في شعبة الأدبي 70%.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويتيح موقع جريدة «الوطن»، نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك من بالاسم ورقم الجلوس، حيث الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط بالاسم ورقم الجلوس.

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تفاصيل نتيجة الثانوية العام 2021 عبر مؤتمر صحفي عقده اليوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذا نقدم للطلاب رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن.