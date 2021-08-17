نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي
نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي 70%
كتب:
كريم روماني
02:03 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة ادبي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي، مؤكدا على أن نسبة النجاح بلغت 70%، موضحا أن النتيجة تعبر عن مدى استفادة الطلاب من مخرجات التعلم التي تم تطبيقها في مرحلة الثانوية العامة.
وأضاف «شوقي» في تصريحات له في مؤتمر صحفي، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي، كشفت عن مدى الاستفادة من نظام التقييم الجديد، والذي نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها.
تعرف على نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي
وتابع وزير التربية والتعليم، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي أكدت عدم حصول أي طالب على الدرجة النهائية، موضحا أن دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة مميزة وتاريخية، مؤكدا على أنه تم توفير الكثير من منصات التعلم لهم.
نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي
وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 لهذا العام دليل واضح على عودة الثانوية العامة لسابق تاريخها، مؤكدا على أن الوزارة طبقت نظام تعليم جديد يهدف إلى فهم الطلاب لمخرجات التعلم.
وتابع «شوقي»، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ اعتبارا من 4 أغسطس الجاري، موضحا أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني.
«شوقي»: نسبة نجاح الثانوية العامة 2021 ممتازة
ونوه أن التصحيح الإلكتروني ساهم في تقليل الأخطاء البشرية، مؤكدا على أن التصحيح عمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أنه تم افتتاح الكثير من الجامعات والكليات لاستيعاب جميع طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدا على أن الحد الأدنى للقبول بالكليات سينخفض من 7 إلى 10% عن الأعوام الماضية، لافتا إلى أن التنسيق للمرحلة الأولى يبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل.
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