أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 18-8-2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها بشكل يومي، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر التفاح

وصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، كما سجل الأمريكاني نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

وصل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، إلى 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق نحو 6 جنيهات.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، إلى 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، فيما وصل العنب الرومي الأحمر إلى 8 جنيهات.

سعر البرقوق

سجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر المانجو

وسجل كيلو المانجو الفص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الأناناس

وبلغ سعر ثمرة الأناناس المتوسطة «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكريز

وبلغ سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.