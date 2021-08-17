موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021: تبدأ بعد أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، أسماء أوائل الثانوية العامة، موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وأثناء حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الذي خاضها نحو 700 ألف طالب هذا العام 2021، تناول الحديث عن الدفعة التي أطلق عليها الدفعة التاريخية، متمنيًا التوفيق للطلاب في مرحلة الجامعات وما بعد الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، سيكون في مطلع سبتمبر المقبل، لعدد طلاب تخطى عددهم 160 ألف طالب مما خاضوا امتحانات الثانوية العامة علمي و أدبي لعام 2021. في المقابل يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة عبر الدخول إلى قسم نتيجة الثانوية العامة 2021، الذي خصصه موقع الوطن لخدمة الطلاب وأبائهم.

وأكد الوزير، أنّ موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، سيكون يوم 4 سبتمبر 2021، أي بعد أيام حيث لم يتبق من شهر أغسطس سوى 13 يوما، وعلى طلاب ثانوي عام الراغبين في دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني

يبدأ أكثر من 100 ألف طالب من طلاب ثانوية عامة علمي وأدبي، الاستعداد لخوض ماراثون امتحانات الدور الثاني بعدما حدد وزير التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة.

وينتظر 160 ألف طلاب إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، معرفة موعد و جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ميعاد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث بالثانوي عام، الذين لم يستطيعوا الحصول على درجات تمكنهم من تخطي امتحانات الثانوية العامة في الدور الأول.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وتقدم الوطن لطلاب الثانوية العامة بقسميها علمي و أدبي، موقع نتيجة الثانوية العامة، للحصول على النتيجة ويمكن البحث عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وكذلك يبحث البعض عن نتيجة الثانوية للحصوله عليها باستخدام كلمة بحث نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، وهو الأمر الذي يتم البحث عنه باستخدام رقم الجلوس من خلال الخدمة التي يوفرها موقع الوطن.