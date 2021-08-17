أسماء الأوائل من الغربية.. نتيجة الثانوية العامة 2021

حصدت محافظة الغربية 5 مراكز بين أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، في قسميها العلمي والأدبي .

نتيجة الثانوية العامة.. وكيل وزارة التربية والتعليم يهنئ المتفوقين

ومن جانبه هنأ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، معبرا عن سعادته بحصد الغريبة مراكز بين أوائل الجمهورية، مؤكداً أن الغربية دائما لديها أبناء متفوقين في كافة المجالات ومنها الشهادة الثانوية، رافعين اسم محافظة الغربية بين المحافظات الأوائل، محققين أمنيات أولياء أمورهم، وتمني من أبنائه الأوائل أن يواصلوا تفوقهم وتميزهم في حياتهم القادمة.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع الطلاب المتفوقين سيتم تكريمهم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الثانوية العامة.. احصل على نتيجتك

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر موقع «الوطن»، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكون بعدها النتيجة متاحة لجميع الطلاب، حيث قدّم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا قبل أي مكان آخر، عبر موقعها الإلكتروني.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين في لجان محافظة الغربية يبلغ 34 ألف 780 طالب وطالبة، وأدوا الامتحانات في 122 لجنة سير امتحانات للطلبة على مستوى المحافظة.

نتيجة الثانوية العامة.. الغربية تحصد 5 مراكز

* قسم علمي رياضة:

- عهد مصطفى الشرقاوي، مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوى بنات.

- محمود ايمن السنطاوي، المدرسة الأحمدية.

* قسم عملي علوم:

- سحر عبد اللطيف البر، مدرسة الشهيد محمد السيد احمد شعبان البربري الثانوية بنات.

- مايكل سمير صبحي توفيق، مدرسة السلام الخاصة للغات.

* قسم الحالات الخاصة:

إبراهيم أحمد السيد سالم، مدرسة الجلاء الثانوية بنين.