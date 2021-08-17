الأول على الثانوية العامة علمي علوم 2021: من الدقهلية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمى علوم 14 طالبا وطالبة، حيث جاءت الأولى على شعبة العلمي علوم الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوى، من محافظة الدقهلية بحصولها على 404 درجات، منوها إلى أن نسبة النجاح العامة في شعبة علمي علوم نحو 76%، موضحا أن طلاب شعبة علمي علوم حصلوا على أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد في وزارة التربية والتعليم، إن نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 ممتازة، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 قاست جميع مستويات الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة 2021 جاءت مميزة تزامنا مع تطبيق شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد، منوها إلى أن العمل سيتواصل من أجل وضع استراتيجية جديدة لتطوير منظومة الامتحانات في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام أظهرت جميع مستويات الطلاب كما أظهرت الفروق الدراسية بين جميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدا أن الجميع داخل الوزارة يسعون إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، موضحا أنه لا يوجد أى طالب حصل على 100%، ولن يحصل أى طالب على هذه النسبة مرة آخرى، لأن نظام الامتحانات تغير تماما.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن أوائل الثانوية العامة 2021 تم تكريمهم خلال المؤتمر الصحفي، وأن نتيجة الثانوية العامة 2021 جاءت مطمئنة للغاية، مؤكدا أن تظلمات نتيجة الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد المقبل، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي في المدارس يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن عقوبات الطلاب الغشاشين نفذت وسيتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.