«التعليم» تكشف موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه سيتم فتح باب التظلمات إلكترونياً يوم الأحد المقبل بحد أقصى، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بالتظلمات وطرق التقديم لها خلال ساعات، وأنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مساء اليوم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، أن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة تتم لأول مرة إلكترونياً لأن تصحيح الامتحانات تم إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مؤكداً أن تصحيح الثانوية العامة لا تشوبه شائبه، وأن نتيجة الثانوية العامة عبرت عن مستوى الطلاب الحقيقي.

«شوقي»: عقد امتحانات الدور الثاني 4 سبتمبر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام تعتبر تاريخية ومميزة، مؤكداً أن النتيجة عبرت عن مدى فهم الطلاب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي.

وأضاف شوقي في تصريحات بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من 4 سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات خلال أيام.

وزير التعليم: نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021 بلغت 74%

وتابع الوزير: أن دفعة الثانوية العامة 2021 تعد دفعة مميزة، موضحاً أنه تم توفير الكثير من مصادر التعلم والمنصات التعليمية لتدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم، وأن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تمكن من وضع امتحانات تقيس مدى فهم الطلاب لنواتج التعلم.

وكشف شوقي، عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021، قائلا: بلغت 74%، وهي نسبة جيدة، لافتاً إلى أنه لن يحصل أي طالب على الدرجة النهائية في الامتحانات وستعود مجاميع الطلاب مثل «السنين الماضية».