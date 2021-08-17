يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب، على مؤشر البحث «جوجل»، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع في المدارس، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإعلانها الآن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

السبت.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع في المدارس

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع في المدارس، يوم السبت المقبل، لافتا أنه سيتم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالبيانات التفصيلية في الساعة السادسة مساء اليوم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لأول مرة سيتيح لطلاب الثانوية العامة 2021، معرفة ترتيبهم بسن زملائهم سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المحافظة.

74% نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، إن نسبة النجاح للشعبة العلمية هي 76% ونسبة النجاح للشعبة الأدبية هي 70% والنسبة العامة للنجاح لكل الطلاب هي 74%، مشيرا إلى أن نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها.

47 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك 47 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أن طلاب الثانوية المصرية نجحوا في التعلم بشكلٍ حديث عن طريق العديد من المصادر الرقمية بعيدا عن الحفظ والتلقين وأبلوا بلاءً حسنا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل.

وينشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021، على موقعها بعد قليل، ويستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر من خلال عدة خطوات بسيطة.