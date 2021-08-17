الجونة السينمائي يدعم «لاب فلسطين وحكايات طائر الشمس»

للعام الخامس، يواصل مهرجان الجونة السينمائي، خلق شراكات مع اللاعبين الرئيسيين لصناعة السينما بهدف تعزيز ودعم صناع الأفلام العربية في المنطقة ودوليًا، حيث يسعد المهرجان إعلان دعمه لفيلم «لاب فلسطين» وإقامة الدورة الثانية لبرنامج «حكايات طائر الشمس»، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع سينفيليا برودكشنز ومؤسسة «دروسس».

مهرجان الجونة السينمائي

وخُلق البرنامج، المخصص لتطوير وإنتاج الأفلام، بواسطة فيلم لاب فلسطين وسينيفيليا برودكشنز لتحفيز صناعة الأفلام المُنشطة للخيال والتفكير للجماهير الشابة في العالم العربي، في دورته الثانية، كما سيعمل برنامج حكايات طائر الشمس على تطوير خمسة أفلام روائية قصيرة سيتم اختيارها من وسط المشاريع المقدمة بواسطة صناع السينما العرب الصاعدين، والتي تتناول قضايا الأطفال والمراهقين والأسرة وحكايات الخروج من فترة المراهقة، كما سيوفر البرنامج لصناع المشاريع المُختارة فرصًا لتطوير مشاريعهم والتدريب المتقدم على صناعة الأفلام وإنتاجها وخطط تمويلها وتوزيعها.

وأُغلق باب التقديم للبرنامج، وتجري حاليا عملية اختيار المشاريع، حيث استقبل البرنامج 51 طلب تقديم من دول عربية مختلفة وهى بنحو: 37 طلبًا من مصر، و5 طلبات من لبنان، و3 من فلسطين و3 من الأردن وطلبين من العراق وطلب تقديم واحد من السودان، بينما يأتى 20 من المتقدمين للبرنامج من النساء.

أهم معلومات عن مهرجان الجونة السينمائي

وبعد إعلان المشاريع المختارة، ستقوم لجنة مختصة من خبراء الصناعة بتنظيم جلسات لقراءة المشاريع الخمسة المشاركة، والمتنوعة بجلسات أسئلة وأجوبة خلال الدورة المقبلة لمنصة الجونة السينمائية، التي ستقام فعالياتها في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021.

وسيتم إعلان الفائزين في حفل ختام منصة الجونة السينمائية، حيث سيحصل المشروعين الفائزين، على جائزة بقيمة 20 ألف دولار «خدمات إنتاجية أو ما بعد إنتاجية»، مُقدمة من مؤسسة «دروسس»، لكل منهما.