يقدم موقع «الوطن» خدمة لزواره من الآباء وطلاب الثانوية العامة، تفعّل عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي على موقع الوطن، وتهدف الخدمة التي يقدمها الوطن، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عملي وأدبي على موقع الوطن، وتأتي الخدمة المقدمة بهدف التسهيل على طلاب 3 ثانوي عام من أجل معرفة نتيجة ثالثة ثانوي، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021.

مباشر.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي على موقع الوطن

ويمكن لزوار «الوطن» الدخول على قسم نتيجة الثانوية العامة 2021، والذي يمكن من خلال الحصول على النتيجة لطلاب علمي، ونتيجة الثانوية لطلاب أدبي، أكثر من نصف مليون طالب وطالبة خاضوا امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2021.

ويعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي على موقع «الوطن»، من أبرز الأحداث التي تشغل الشارع المصري، خاصة أنّ نحو 700 ألف طالب وآبائهم، ينتظرون تحديد مصيرهم ومستقبلهم، ومن ثم الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة، وهو بكل تأكيد سيأتي مختلفًا عن العام الماضي نظرًا لاختلاف النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وجاءت نسبة نجاح الثانوية العامة لعام 2021 بـ74% ، فيما لم يتمكن نحو 160 ألفا من طلاب وطالبات الثانوية العامة، من الحصول على مجموع درجات يؤهلهم لمرور الدور الأول من نتيجة الثانوية العامة.

وأعلن موقع «الوطن» تقديمه خدمة سيتم تفعيلها مباشر عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 علمي وأدبي عبر موقع الوطن، وهي خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، لتسهيل الخدمة على زوارها.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

وتشهد محركات البحث أكثر من عملية بشأن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يبحث البعض عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط، وللباحثين عن نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس، فإنّ موقع «الوطن» يقدم الخدمة لهم، أما الباحثين عن نتيجة ثالثة ثانوي بالاسم فقط، فيجب الاستعانة برقم الجلوس من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

للحصول على نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا