الثالثة مكرر علمي علوم: فوجئت بصورتي مع الأوئل.. ووالدتها: مستنية نتيجة أخوها

أعربت سحر عبداللطيف، الثالث مكرر، في امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 402، عن سعادتها بتفوقها، موضحةً أنها كانت تتابع المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع والدتها وابن عمتها: «فوجئت بصورتي في الأوائل».

وأضافت عبداللطيف خلال مداخلة هاتفية مع «الوطن»: «مراجعتش الامتحانات، لكن دعيت إني أبقى من الأوائل، وأتمنى الالتحاق بكلية طب قصر العيني».

بدورها، قالت والدتها: «طول عمرها متفوقة، ولما كانت في الصف السادس الابتدائي كرمها المحافظ وحصلت على شهادة تقدير».

وأضافت: «بكيت فور سماع نتيجتها، وأخوها طالب في الثانوية العامة أيضًا ونتيجته لم تظهر حتى الآن ويدرس في شعبة علمي رياضة».

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي اليوم نسب نجاح وأوائل الثانوية العامة 2021، بعدما قدم شرحا لكل ما يتعلق بنتائج الثانوية العامة.

وقارن وزير التعليم بين الشعب المختلف سواء العلمي رياضة أو العلمي علوم أو الأدبي، ودرجات الأوائل في كل منها، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم 76% مقابل 82% في العام الماضي، كما أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية رياضيات 76% مقابل %85 في العام الماضي، وجملة الشعبة العلمية 76% مقابل 83% في العام الماضي، وجملة الشعبة الأدبية 70% مقابل 87% في العام الماضي.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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