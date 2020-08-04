عاجل.. وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية شعبة علمي علوم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، معلنًا أسماء أوائل الثانوية العامة الذين بلغ عددهم 40 طالبا.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، أن الأول في علمي علوم أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 درجات من بني سويف، والأول مكرر أحمد عبدالناصر 410 درجات من أسيوط، والأول مكرر أحمد هشام عبدالباسط من أسيوط، وتسنيم محمد حسن محمد من منفلوط في أسيوط، وجورج يسري شحاتة منازل أسيوط، وجوزيف إسحاق من سوهاج، ورمضان نصحي فهمي يوسف من بلقاس، وروان أحمد عبدالمنعم من شبرا الثانوية بنات، وشهد محمد غبراهيم محمد شديد من القليوبية، وصلاح الدين صبحي موسى كامل من البحيرة، ومريم محمود أحمد إسماعيل من السنطة الثانوية من الغربية، وياسمين أسامة رجب أحمد من طهطا الثانوية بنات من سوهاج.

وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".