الحد الأدنى لطلاب شعبة "علمي علوم" للقبول بالجامعات

يستعد طلاب الشعبة العلمية لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2020، من يوم السبت 22 أغسطس الجاري، حتى الأربعاء 26 أغسطس.

تستعرض "الوطن" الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية "علوم" للقبول بالجامعات، وقائمة الكليات التي تقبل طلاب الشعبة العلمية.

الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية علوم

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر بعدد 30855 طالبا.

قائمة الكليات لطلاب شعبة علمي علوم

ووفقًا لموقع تنسيق الثانوية العامة، فإن الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب شعبة علمي علوم الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء للعام 2020، وجاءت كالآتي:

نظام تنسيق الثانوية العامة الإلكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق ويمكن الدخول من هنــــــا.

سيجرى تشغيل الخدمة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، مع تحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

موعد تسجيل رغبات تنسيق كليات 2020

تفتح هذه المعامل اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة" حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.