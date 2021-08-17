الثاني مكرر علمي رياضة: التعليم أونلاين أفضل كثيرا من الدروس الخصوصية

عبّر الطالب محمود السنطاوي، الثاني مكرر في الثانوية العامة 2021 بشعبة علمي رياضة بمحافظة الغربية، عن فرحته بنتيجة الثانوية العامة، قائلا: «الحمد لله عرفت النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم».

الطالب: أغلب وقتي على يوتيوب ونفسي أدخل كلية الحاسبات

وأضاف «السنطاوي»، خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن»، أنه كان يعتمد في آخر شهرين قبل بدء الامتحانات في المذاكرة، على مواقع وزارة التربية والتعليم فقط، لكن كان سبق انتهاءه متابعة المنهج مع المدرسين، «أغلب وقتي كان على يوتيوب، التعليم أونلاين أحسن بكتير من الدروس الخصوصية».

وتابع: «كنت خايف من البابل شيت، بس الحمد لله حققت حلمي في الثانوية، ونفسي أدخل كلية الحاسبات والمعلومات».

والدة الطالب: السنة دي كانت مريرة وغير طبيعية بس الحمد لله ربنا كافئني

من جانبها عبرت والدة الطالب محمود السنطاوي عن فرحتها الشديدة بتفوقه في الثانوية العامة، «الحمد لله بشكر ربنا أوي على نصر كبير من ربنا وفرحة كبيرة عمري ما أوصفها، هو ابني الأخير بس الحمد لله كافئني به».

وتابعت: «كنت دايما حاسة إن محمود عقليته ذكية جدا، وأي مشكلة كانت في الكمبيوتر بيحلها، ودايما بتنبأ فيه إنه يبقى مهندس، حاجة في مجال كويس وبيحبه وبيتماشى مع قدراته العقلية».

وعن معاناتها في الثانوية العامة: «السنة كانت مريرة بس الحمد لله، وهي سنة غير عادية مقارنة بالسنين اللي فاتت، ومكنتش أتوقع أنه يبقى في المركز الثاني، كان عندي تخوفات بسبب النظام الجديد».

والد الطالب: ابني استفاد من المنصات وكلام الوزير طلع صح

وقال والد الطالب محمود السنطاوي إن فرحته بنتيجة ابنه لا توصف، «سنة طويلة بس ربنا الحمد لله أكرمنا، وكنت قلقان بزيادة بسبب النظام الجديد، وكلام الوزير طلع صح واستفاد من منصات الوزارة بشكل كبير، والنظام الجديد فعلا أبرز قدرات الطالب».

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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