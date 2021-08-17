«الوطن» ينشر الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل وأذيع علي التليفزيون المصري وعدد من القنوات التليفزيونية، ومنصات الوزارة عبر موقع «يوتيوب»، وصفحتها على «فيس بوك».

وعن نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا، قال شوقي، إن النتيجة ستتاح علي المواقع الإخبارية للحصول علي تفاصيل النتيجة والدرجات وترتيب الطلاب في كل مادة، كما أعلن عن أسماء الأول في الشعبة علمي رياضة، وعلمي علوم، والشعبة الأدبية، فضلا عن المقارنة بين نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة في العام الحالي والتي بلغت 74% والأعوام السابقة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا

ويوفر «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها رسميا، للطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة بـ لينك سريع وبرقم الجلوس والاسم فقط، للحصول على النتيجة اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس والاسم

ويجب علي الطلاب إدخال رقم الجلوس للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع «الوطن»، وتظهر في النتائج درجات الطالب، والمجموع النسبي، وبياناته الشخصية مثل الاسم رباعي والمدرسة والإدارة التعليمية وحالة الطالب.

أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم

وأعلن طارق شوقي عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 في مختلف الشعب، وفي شعبة علمي علوم، فقد حصلت فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، على مجموع 404 درجات بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، فيما جاءت الطالبة إيمان سعيد يونس عبدالرحيم علي، في المركز الثاني على مستوى شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، من مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة علمي رياضي

وفي شعبة العلمي رياضي، حصلت عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي من محافظة الغربية بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات على مجموع 404، لتأتي في المركز الأول، وجاء بعدها في المركز الثاني الطالب أحمد أسامة على محمد السيد من محافظة القاهرة بمدرسة التوفيقية بنين مجموع 403.

أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة أدبي

وفي شعبة الأدبي، فقد جاءت فريدة مؤمن إبراهيم، الحاصلة في المركز الأول، مدرسة سان جان أنتيد لغات فرنسي من محافظة الإسكندرية بمجموع 388 درجة، فيما جاءت جنى وائل محمد العليمي، الحاصلة على المركز الثاني ، مدرسة رويال هاوس الخاصة لغات بنات بمحافظة الجيزة، في المركز الثاني بمجموع 387 درجة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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