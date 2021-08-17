ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر «الوطن»، بعد أن أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، بعد أن أعلن نسب النجاح التي حصل عليها الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المقاعد المتاحة أمام الطلاب في الجامعات.

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر الوطن

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر الوطن، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها لقراءها مجاناً، وذلك عقب إعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط عبر الوطن

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع «الوطن».

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على زر «النتيجة».

تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية.

تكشف النتيجة عن الدرجة العظمى والدرجة الصغرى للنتيجة.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، إنه اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 وأعلن أسماء عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 74%، مشدداً على ضرورة الثقة في توفير مقاعد عديدة في الكليات لجميع الطلاب من الشعبتين العلمية والأدبية.

«شوقي»: دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة وتاريخية

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط سيجري توفيرها على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الساعة السادسة مساء، مشدداً على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة وتاريخية، مؤكداً أنها ثمار تطوير مرحلة التعليم الثانوي، لافتاً إلى أنه جرى توفير الكثير من المنصات التعليمية لتدريب الطلاب على نمط الامتحانات الجديد الذي يعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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