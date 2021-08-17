وزير التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة: أنتم في أيد أمينة

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، قائلاً: «خريجو اليوم في أيد أمينة، ولدينا مسؤولية أن نحقق لهم رغباتهم عن طريق وجود فرص أكبر لاختيار تخصصات يحبون دراستها».

«عبدالغفار»: أضفنا أكثر من 450 برنامجا دراسيا خلال الـ7 سنوات الماضية

وأضاف «عبدالغفار» في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، أنه تم إضافة أكثر من 450 برنامجا دراسيا خلال الـ7 سنوات الماضية: «وهكذا نعد أولياء أمور الطلاب ألا نضيع جهودهم هدر»، مؤكدا على أنه تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لدفعة 2021 للشعبة العلمية «علوم» بواقع 88.4% وعلمي رياضة 80% والشعبة الأدبية 65%.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مخرجات عملية التعلم في وزارة التربية والتعليم هي مدخلات التعلم في وزارة التعليم العالي.

«التعليم»: دفعة الثانوية العامة 2021 تاريخية ومميزة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة التفصيلية لامتحانات الثانوية العامة اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى أن دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة تاريخية ومميزة، مشددة على الطلاب بكتابة البيانات بطريقة صحيحة عند الحصول على النتيجة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على أن نتيجة الثانوية العامة 2021 تعبر عن أن نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات الطلاب لمخرجات التعلم، مؤكدا على أن النظام الجديد أعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها، لافتا أن المدارس الحكومية استطاعت تخريج طلاب على مستوى متميز من الثانوية العامة.

«شوقي»: وفرنا الكثير من المنصات التعليمية للتدريب على نظام التعليم الجديد

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة عملت على توفير الكثير من المنصات ومصادر التعلم لجميع الطلاب للتدريب على نظام التعليم الجديد، مؤكدا على أن هذه المنصات قدمت شرحاً مبسطاً لجميع المقررات الدراسية لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية.