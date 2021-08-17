بالاسم فقط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الثانوية العامة 2021 متميزة، بعد تطبيق نظام الامتحان الجديد، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة الإجمالي في الثانوية العامة 74%، أما نسبة النجاح العامة في شعبة علمي علوم 76%، وشعبة رياضة 76%، وشعبة الأدبي 70%، مؤكدة أن طلاب شعبة علمي علوم حصلوا على أعلى الدرجات، ولم يحصل أي طالب في أي شعبة على نسبة نجاح 100%.

بالإسم فقط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع: لم يحصل أي طالب على 100%

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، جاءت كما توقعت الوزارة، بعد تطبيق نظامها الجديد في امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري، موضحة أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 تضم 47 طالبًا وطالبة.

بالإسم فقط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات والمجموع: قائمة أوائل الثانوية العامة تضم 47 طالبا

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم القضاء نهائيا على بعبع الثانوية العامة، وأن نتيجة الثانوية العامة 2021، جيدة للغاية، لافتا إلى أن جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تم تصحيحها إلكترونيًا حيث تم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط، منوها إلى أنه تم استبعاد العنصر البشري من أعمال التصحيح لتجنب الأخطاء، التي كانت تحدث في الأعوام الماضي.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 جيدة للغاية

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، جاءت مبشرة للطلاب المجتهدين، معلنا عن توفير رابط خلال الأيام القليلة المقبلة لمن يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته، والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، منوها إلى أن جميع الطلاب الذين لم يحضروا الامتحانات بعذر قهري سيتم عقد امتحان لهم في الدور الثاني يوم 4 سبتمبر المقبل، بالدرجات الكاملة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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