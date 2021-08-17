أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يمكن لمن يرغب في معرفتها البحث عنها بالاسم فقط لتظهر بالدرجات على موقع «الوطن» بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإعلان مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات على موقع «الوطن»

وخصصت «الوطن» هذا الرابط، للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2021، مجاناً وبسهولة، وبالدرجات الكاملة، حيث أعلن وزير التعليم عدم حصول أي طالب على 100% هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل نحو 20 ألف و190 طالبا على نسب من 90% إلى 95%.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح، وأنه لأول مرة يتم تطبيق التصحيح الإلكتروني، وتم تقليص عدد كنترولات التصحيح من 100 ألف من المصححين إلى 400 مصحح ومدقق فقط، لأنها أصبحت إلكترونية، وعدم الاحتياج للعنصر البشري، كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة.

بالاسم فقط.. نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات وتحويل 582 للنيابة العامة

وأكد وزير التربية والتعليم، على أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشؤون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخصا إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021 أمس مع اعتماد النتيجة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين سيدخلون امتحانات الدور الثاني 160 ألف في دور سبتمبر والذي سيبدأ يوم 4 سبتمبر، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجدول الخاصة بالشعبتين العلمية والإدبية خلال اليومين المقبلين.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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